مبارك الخالدي

يدرس الجهازان الاداري والفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت الموافقة على الطلبات التي تلقتها الإدارة من اندية اخرى بشأن اعارة نجوم الفريق شاهين الخميس ويعقوب الطراروة ومساعد طراد.



ومن المقرر ان توافق ادارة الابيض على اعارة «الثلاثي» نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط ادارة نادي الكويت مع الأندية وإتاحة الفرصة للاعبين للمشاركة في استحقاقات الموسم المقبل.



وتتجه الأمور لإعارة اللاعب مساعد طراد الى فريق النصر الذي لا يزال متمسكا باللاعب حيث قدم مستوى متميزا مع العنابي الموسم الماضي وأصبح الطراروة مطلوبا في التضامن واليرموك فضلا عن رغبة كاظمة التجديد مع الواعد شاهين الخميس.



وفي شأن متصل، عبرالبرازيلي باتريك فابيانو عن سعادته البالغة في اجتياز الفحوصات الطبية والتوقيع للأبيض، وقال فابيانو في تغريدة على موقعه الشخصي: شكرا لله فانا أستعد لخوض تحد جديد.



ومن المتوقع ان يبرز اللاعب مع فريقه الابيض نظرا لإمكاناته الفنية العالية كرأس حربة أهلته لوضع نفسه في طليعة هدافي الدوري للمواسم الثلاث الماضية.



كما لفت فابيانو الى علاقته الشخصية المتميزة مع المحترف العاجي جمعة سعيد، واصفا اياه بالصديق الوفي والمقرب.

الجدير بالذكر، ان نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة قد اشار الى ان من اسباب التعاقد مع فابيانو اخلاقه العالية وخلو رصيده من الانذارات وقربه من جمعة سعيد على مستوى الصداقة ما يجعل التفاهم بينهما متاحا داخل الملعب.