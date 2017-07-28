أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن اختتام المعسكر التدريبي للاعبي أكاديمية VIVA مانشستر يونايتد لكرة القدم لعام 2017، في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وشمل البرنامج التدريبي ورش عمل وأنشطة تثقيفية تمحورت حول أفضل المهارات الفنية، وتقنيات المناورة والهجوم ومختلف أساليب لعب كرة القدم، والتمارين الموجهة.



كما ركز البرنامج على جوانب فنية عديدة مثل المراوغة، وتمرير الكرة، والالتفاف، والتسديد.

وخلال المعسكر قام اللاعبون بزيارة ملعب أولد ترافورد كما تم تكريم خمسة لاعبين مميزين هم: مكي القلاف، خالد العبيان، حسن دشتي، حسين دشتي وأنور الجسار.



وبهذه المناسبة، قال عبد الرزاق بدر العيسى، مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA: «نفخر بجميع اللاعبين الكويتيين الذين التحقوا بالمعسكر التدريبي وبرهنوا عن مهارات مميزة وعالية في لعبة كرة القدم.



لقد شاركنا لاعبينا هذه التجربة الفريدة منذ بداية رحلتهم وكنا العون والسند لهم خلال فعاليات المعسكر، ونأمل أن يواصلوا مسيرتهم الرياضية نحو المزيد من النجاح والتألق».



وأضاف: «ستواصل VIVA دعم أبناء الكويت الشباب الرياضيين ومؤازرتهم لتحقيق حلمهم وبلوغ أهدافهم».