عبدالعزيز جاسم

يصل اليوم مدرب الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة البرتغالي توني أوليفيرا، وسيعقد أكثر من اجتماع الاداري وذلك لوضع البرنامج التدريبي الذي سينطلق في الأول من اغسطس وخطة الإعداد في المعسكر التركي المقرر له بالفترة من ١٥ حتى ٣٠ اغسطس، وكذلك مسألة المحترفين والمراكز التي ينوي تدعيمها خلال الفترة المقبلة.



وعلمت «الأنباء» أن هناك نية لدى الجهاز الاداري ابرام تسوية مع المدافع البرازيلي أليكس ليما المتبقي في عقده موسم بناء على توصية من قبل المدرب أوليفيرا ما سيجعل البرتقالي يبحث عن التعاقد مع ٤ محترفين بدلا من ٣ كما كان مقررا في السابق.