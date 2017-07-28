مبارك الخالدي

عقد الجهازان الإداري والفني بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي اجتماعا تنويريا مع لاعبي الفريق بحضور رئيس مجلس الإدارة بالوكالة عبدالرزاق معرفي ونائب رئيس جهاز كرة القدم خليل البلام وأعضاء الجهاز الإداري ومساعد المدرب فاضل مطر و٢١ لاعبا.



وتحدث معرفي مع اللاعبين مطالبا برص الصفوف والالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري ليعود الأخضر الى حقيقته في المنافسة على منصات التتويج وإسعاد الجماهير العرباوية.



وأشار الى ان ذلك لا يتحقق الا بتعاون وتكاتف الجميع.

وأكد معرفي سعي مجلس الادارة الى حل المشاكل الادارية والمالية التي قد تعترض خطط الجهازين الفني والإداري في التوجه الى معسكر القاهرة منتصف الشهر المقبل ولمدة اسبوعين.



من جهته، حث البلام اللاعبين على ضرورة طي صفحة الموسم الماضي والتوجه بقوة نحو صفحة جديدة شعارها الالتزام التام، مشيرا الى ان التزام اللاعب هو من يفرض اسمه في قائمة الـ ٢٦ لاعبا التي ستدافع عن شعار الفريق الموسم المقبل.



وطلب البلام من جميع اللاعبين التعاون مع الجهاز الفني وزملائهم الآخرين والتمس البلام العذر لمن غاب عن الاجتماع لظروف تغير موعد اللقاء التنويري.

وفي سياق متصل، اوضح المدرب المساعد أن تمرينات الفريق ستنطلق ٢٩ الجاري على الملعب رقم (٢) بسبب خضوع ارضية ستاد صباح السالم لأعمال الصيانة مطالبا الجميع باستعادة الروح العرباوية واصفا إياها بكلمة السر في انتصارات العربي وعودة الاخضر الى المنافسة بقوة على جميع الالقاب.