عبدالعزيز جاسم

انضم المهاجم المغربي زهير أوشن (26 عاما) لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم السالمية بعد وصوله إلى البلاد أول من أمس ليكون آخر صفقات السماوي بعد تجديد التعاقد في وقت سابق مع الأردني عدي الصيفي ثم تعاقد بعدها مع محترف الجهراء السابق الكاميروني روجي توندوبا وبعدها استعاد خدمات مدافعه السابق السوري أحمد ديب، حيث تسمح لوائح اتحاد الكرة بالتعاقد مع 4 محترفين من بينهم واحد آسيوي على ان يشاركوا جميعا في الملعب.

وينتظر السماوي انضمام باقي اللاعبين في التدريبات سواء لاعبيه المحليين أو المحترفين الذين سيصلون خلال اليومين المقبلين ويدخلون في التدريبات في الاول من اغسطس ومن ثم تبدأ مرحلة الإعداد الثانية في معسكر القاهرة 20 أغسطس المقبل.