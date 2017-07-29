عبدالعزيز جاسم

ينتظر مشجعو القادسية ما تسفر عنه المفاوضات التي بدأت قبل يومين من قبل رجل الأعمال محمد النصار مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بشأن إعارة نجم الفريق محمود عبدالرازق «شيكابالا» لمدة موسم لصفوف الأصفر، وقد علمت «الأنباء» أن هناك موافقة مبدئية من قبل إدارة النادي بعد أن عقد النصار اجتماعا مع منصور أمس، لكن تبقى الموافقة النهائية بيد شيكابالا الذي لن يكون المقابل المالي عائقا أمام توقيعه، بل مشاركات الأصفر الخارجية بسبب الإيقاف المفروض على الكرة الكويتية.

وسينتظر القدساوية حتى الاثنين المقبل موعد انتهاء مشاركة الزمالك في البطولة العربية المقامة في القاهرة حتى تتم مناقشة اللاعب بالموضوع.

وذكرت مصادر أن تلك المفاوضات اجتهادات شخصية من النصار من أجل دعم القادسية، حيث كان وراء صفقة الأرجنتيني ريكاردو بلانكو الذي قدم مستوى لافتا خلال فترة تواجده مع الأصفر الموسم الماضي.

وسبق للقادسية أن أعلن اتفاقه المبدئي مع محترفين البرازيلي ريناتو دي ليما والمالي محمد الشيخ توريه وينتظر الانتهاء من إجراءات الفيزا لكي يتم إجراء الفحص الطبي لهما قبل التوقيع الرسمي.