مبارك الخالدي

تنطلق في السابعة مساء اليوم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل وذلك على الملعب رقم (٢)، ويقود تدريبات الأخضر الليلة مساعد المدرب فاضل مطر والكرواتي بوجو نظرا لتواجد مدرب الفريق محمد إبراهيم خارج البلاد للعلاج.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى ١٥ المقبل والمغادرة بعدها إلى القاهرة للبدء في المرحلة الثانية للبرنامج الإعدادي في مدينه ٦ أكتوبر، وتترقب الجماهير العرباوية انطلاق التدريبات للكشف عن هوية الفريق المرحلة الراهنة والمقبلة في ظل الإيقاف المفروض على إدارة النادي وحرمانها من التعاقد مع محترفين أجانب بسبب شكاوى عدد من المحترفين السابقين لدي «فيفا» وعدم تسلمهم مستحقاتهم المالية ما ترتب عليه صدور قرار من الفيفا بحرمان الأخضر من إجراء أي تعاقدات لفترتين.

وعلمت «الأنباء» أن إدارة النادي بصدد إغلاق ملف التعاقدات بشكل نهائي في هذه المرحلة والتوجه في الاعتماد على لاعبي الفريق ذوي الخبرة واللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من فريق تحت ١٩ سنة لتمثيل الأخضر في الاستحقاقات المقبلة والتمسك في التجديد لمن مثلوا الفريق الموسم الماضي وهذا ما حدث بالفعل مع العاجي إبراهيما كيتا واللاعبين محمد واشد وحمد العنزي ريثما يتم حل المشكلة القائمة مع الفيفا الأمر الذي يحد من طموحات المدرب إبراهيم في إيجاد التوليفة القادرة على المنافسة الحقيقية في البطولات المقبلة.

وفي شان متصل، تعاقد العربي مع مدرب اللياقة الصربي زوران، بينما ينتظر وصول معد التأهيل والإصابات من البرازيل ومدلك من التشيك ليكتمل عقد الجهاز الفني قبل السفر إلى معسكر مصر والذي سيشهد إقامة عدد من المباريات الودية.