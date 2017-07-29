أحمد السلامي

أكد مدير عام قطاع الناشئين بنادي السالمية مبارك الدوسري أن العمل للموسم الجديد قد تم الإعداد له بصورة متقنة وبطريقة احترافية متكاملة، وذلك من خلال إقامة عدد من المعسكرات التدريبية لفرق 13 و15 و17 سنة والتي تم توزيعها على مصر وتركيا ولمدة أسبوعين متتاليين بهدف إعداد وتجهيز اللاعبين للموسم الجديد بالصورة المطلوبة.

وقال: البداية ستكون في التدريبات التي ستنطلق في 30 الجاري على الملاعب الرديفة بنادي السالمية وبإشراف نخبة من المدربين الوطنيين الذين تم التعاقد معهم لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفرق وتجهيزهم فنيا وبدنيا لمنافسات الموسم الجديد والتي نتطلع من خلالها إلى أن يكون لفرقنا نصيب من البطولات.

وأضاف: الخطة الفنية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة للموسم الجديد تضع ضمن حساباتها الإعداد والمنافسة وتطوير مستويات اللاعبين فنيا وبدنيا ليكونوا الرافد الرئيسي في تغذية الفريق الأول خلال السنوات القليلة المقبلة وهي خطة طموحة مبنية على أسس علمية وعملية متكاملة ووفق منهج متطور.

وأشار الدوسري إلى أن الفرق التي ستشارك في المعسكرات الخارجية وتم التنسيق مع فرق ذات مستويات فنية عالية لمواجهتها في مباريات ودية الهدف منها منح المدربين فرصة لدراسة أوضاع فرقهم وحل المشاكل وبناء الخطط على أساس المستويات المتوافرة ومعالجة الثغرات إن وجدت واعتماد التشكيلة النهائية التي سيخوضون من خلالها مباريات الموسم الجديد.