يعقوب العوضي

تدرس إدارة كرة اليد في نادي خيطان إقامة معسكر تدريبي خارجي في أواخر أغسطس المقبل استعدادا للمنافسات المحلية والتي يبدؤها بخوض دوري الدمج ومن ثم كأس الاتحاد.

كما ستنطلق تدريبات الفريق محليا في بداية أغسطس المقبل بقيادة المدرب الوطني إسماعيل عبد القدوس الجديد القديم والذي تولى دفة القيادة الفنية خلفا للصربي دوشان.

ويتطلع الجهاز الفني الى دمج لاعبين فريق الشباب مع لاعبين الخبرة اذ أكد عبدالقدوس صعوبة استقطاب لاعبين في الوقت الحالي نظرا لظروف الفريق، كما اكد تفضيله الاعتماد على أبناء النادي الشبان لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وقال: نعمل على الاستفادة من خبرات لاعبي الفريق الأول عبر تمريرها للاعبين فريق الشباب والحرص على الاحتكاك في المباريات الودية المحلية وأضاف: لدينا لاعبون بمواصفات فنية عالية مثل علي اشكناني وعبدالعزيز وحارس المرمى خالد مدوه، مشيرا، الى ان تطعيم الفريق الأول بلاعبين شباب سينتج عنه خلق فريق قادر على المنافسة في مختلف البطولات في حالة توفير المتطلبات التدريبية المناسبة.