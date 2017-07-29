يحيى حميدان

أعلن جهاز لعبة كرة القدم بنادي التضامن عن التعاقد رسميا مع 4 لاعبين محليين، وهم: حارس المرمى علي العيسى، جاسم كرم، عبدالعزيز القطان، وفرحان سعد، وذلك بحضور رئيس الجهاز خالد شبيب والمدرب ماهر الشمري مساء اول من امس.

ويسعى «أبناء الفروانية» من خلال هذه الصفقات إلى المنافسة على المراكز المتقدمة في دوري «VIVA» ضمن الموسم الجديد الذي سينطلق في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وكشف مسؤولو التضامن في الأيام الماضية عن التوقيع مع اللاعب الأردني فادي عوض من ناديه الوحدات

. ودخل «العنيد» في مفاوضات كذلك مع عدد من اللاعبين البرازيليين الذين لم يعلنوا عن هويتهم انتظارا للحصول على توقيعهم بصفة رسمية.

ومن المقرر أن يواصل التضامن تدريباته بشكل يومي حتى موعد المغادرة الى المعسكر التدريبي المقرر له ان يكون في صربيا خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبلين، وستتخلله اقامة مباراتين أو 3 مباريات.

وسيخوض التضامن مباراتين أو 3 مباريات محلية قبل المغادرة الى صربيا، التي اختارها الجهازان الفني والاداري لإقامة المعسكر التدريبي بسبب التسهيلات الكثيرة التي وفرها المتعهد، وكذلك عدم حاجة الزائرين لها الى «الفيزا» وهو ما سيساعد على سهولة التحاق المحترفين الأجانب بالوفد هناك.