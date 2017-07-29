ناصر العنزي

وضع نادي الكويت الحارس الدولي حميد القلاف ضمن اهتماماته لضمه إلى صفوف الفريق الاول دعما للحراسة التي يتواجد بها الحارس الاساسي مصعب الكندري، والقلاف أبدى رغبته بعدم التجديد مع فريقه العربي بسبب مستحقات مالية لم تسدد له.

والحارس حميد القلاف من الحراس الذين برزوا في السنوات الماضية وشارك مع المنتخب الوطني كما لعب لأندية اليرموك والسالمية والعربي ولو نجحت المفاوضات معه فسيكون إضافة مميزة لحراسة مرمى الكويت الذي يسعى الى تدعيم صفوفه بأفضل العناصر.

.. والبذالي ينضم للتدريبات رسمياً

مبارك الخالدي

وقع المدافع محمد البذالي عقد انتقاله بصفة رسمية الى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت عصر امس بحضور إداري الفريق أحمد الصبيح.

وتمنى الصبيح أن يكون البذالي عونا لزملائه اللاعبين في تحقيق المزيد من البطولات للكويت، مشيرا الى انه دخل التدريبات عقب التوقيع مباشرة.