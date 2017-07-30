مبارك الخالدي

تلقى مجلس ادارة النادي العربي موافقة الهيئة العامة للرياضة على طلبها لإقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم وذلك في مدينة 6 اكتوبر بالقاهرة في الفترة من 10 الشهر المقبل حتى الاول من سبتمبر.



ويجري الجهاز الاداري بالتنسيق مع الجهاز الفني إعداد قائمة لاعبي الفريق المقرر مغادرتها إلى المعسكر على ضوء تقرير الجهاز الإداري الخاص بظروف اللاعبين وإمكانية مغادرتهم الى البلاد خلال الفترة المذكورة.



الجدير بالذكر ان تدريبات الفريق العرباوي قد انطلقت مساء امس بقيادة المدرب المساعد فاضل مطر حتى موعد حضور مدرب الفريق محمد ابراهيم قادما من الخارج.