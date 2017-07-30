أخطرت اللجنة الموقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة الأندية عن توافر كرات جديدة من ماركة «نايكي» المعتمدة لاستخدامها في الموسم الجديد وذلك بسعر الجملة، حيث تبلغ سعر الكرة الواحدة 24 دينارا، فيما تصل قيمة الكرة في الأسواق الى 52 دينارا.

جاء ذلك عبر كتاب رسمي ممهور بتوقيع الأمين العام محمد خليل، والذي أفاد الأندية الراغبة في شراء الكرات بإخطار الاتحاد بكتاب رسمي وخصم المبلغ من رصيد الأندية لدى الاتحاد.

على صعيد آخر، يقوم الاتحاد في السابعة من مساء اليوم بتسليم الأندية مستحقاتها المالية من النقل التلفزيوني للموسم الماضي، وذلك في مكتب الأمين العام د.محمد خليل.

وتأتي سرعة صرف المستحقات حرصا من الاتحاد على أن تستفيد الأندية منها قبل انطلاق الموسم الكروي.