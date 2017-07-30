يعقوب العوضي

وجهت إدارة نادي القرين كتابا رسميا للكويت تطلب فيه تجديد اعارة حارس مرمى فريق كرة اليد مشعل الشطي لموسم آخر، وتلوح في الأفق بوادر موافقة الكويت على التجديد اذ يرجح ان ترسل الادارة ردا رسميا في غضون الأيام المقبلة.

وفي اطار متصل، سيتقدم الجهاز الإداري بقيادة مدير اللعبة حامد العمران بطلب إقامة معسكر تدريبي خارجي في فترة توقف الدوري العام وذلك بغرض الاستعداد للمرحلة الثانية من البطولة ولبطولة كأس الاتحاد.

من جانب آخر تنطلق استعدادات القرين الاحد المقبل على صالة النادي بقيادة المدرب الوطني عباس طه والذي خلف المدرب المصري محمد عبدالمعطي.

الإعداد السليم

وعن المنافسات المحلية، قال العمران ان فريقه سيشارك وفق الإمكانيات المتاحة وان جلب لاعبين في الوقت الحالي غير وارد الا ان الباب مفتوح حول استقطاب لاعبين حسب الحاجة.

وأضاف: نعول على لاعبي فريق الشباب تحت ١٩ سنة ومن يثبت نفسه وجدارته في مرحلة التجهيز امام الجهاز الفني فسيفرض وجوده مع الفريق كما نعتمد على الاعداد السليم لاظهار قدرات اللاعبين الكامنة.

وتابع: لدينا العديد من اللاعبين المميزين منهم: عباس البلوشي، صالح السماك، احمد الخشتي، حسن المهدي، محمد اليحيوح، حبيب صادق، يوسف صالح وبدر فريد، وتحتاج المجموعة الى خبرة اللاعبين المخضرمين بالفريق والذي أتمنى منهم الاخذ بيد زملائهم وقيادتهم نحو التألق في القريب العاجل.

طه: القرين قادر على الوقوف على قدميه

وفي السياق ذاته، أكد طه انه يتطلع لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على مختلف البطولات في المستقبل حيث يعول النادي على لاعبيه بصورة كبيرة، وأضاف يتلقى لاعبين المراحل السنية الاهتمام المناسب والاعداد السليم والتأسيس المطلوب لتكوين نواة فريق الغد.

وواصل قائلا: خطة الإعداد تتمحور حول التدريبات المحلية والتي من خلالها سنركز على رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل إضافة الى عمل التقسيمات فيما بين اللاعبين ريثما يتم جدولة المباريات التجريبية التي سنخوضها، واكد طه ان القرين قادر على الوقوف على قدمه واثبات جدارته وتقديم مستوى يرضي الطموح رغم الصعوبات التي يواجهها.