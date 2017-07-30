عبدالعزيز جاسم

وصل محترف النصر المهاجم الكولومبي كارلوس غاميزا إلى الكويت مساء أول من امس وانتظم في تدريبات الفريق.



ويعتبر غاميزا آخر صفقات «العنابي» بالنسبة للمحترفين بعد تجديد التعاقد في نهاية الموسم الماضي مع ثلاثي المحترفين السوري محمود البحر والغانيين ايريك ابوكو وايمانويل ايفوري.

وفي سعي الجهازين الاداري والفني لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لانطلاق دوري VIVA للدرجة الممتازة، تمكن العنابي من التوقيع مع مدافع الكويت عبدالله الياقوت الذي يجيد اللعب كظهير أيسر، كما لايزال النصر يحاول أن يجدد إعارة مدافع الابيض مساعد طراد الذي قدم مستوى لافتا الموسم الماضي مع الفريق النصراوي وباتت حظوظه في التجديد كبيرة خصوصا بعد تعاقد الكويت مع مدافع الصليبخات محمد البذالي.