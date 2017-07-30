أحمد السلامي

اعتمد مجلس إدارة نادي كاظمة التشكيل الإداري والفني لقطاع الناشئين وذلك بتعيين ناصر الغانم مديرا للقطاع، وسامي الدوسري مساعدا له، كما تم تعيين ناصر العمران مدربا لفريق الشباب وحبيب جمعة مساعدا له وطلال المرطه إداري، كما تم اعتماد تعيين المدرب عبدالباسط اسحق مدربا لفريق تحت 17 سنة ورمزي بن سليمان مساعدا وسعيد القبندي إداري، وتم اعتماد المدرب عبدالوهاب الهرابي مدربا لفريق تحت 15 سنة، وفي قطاع البراعم تم اعتماد تعيين خالد ذياب مديرا للقطاع وفيصل المحطب مدير الفريق وعوض الشمري إداري إضافة إلى تعيين المدرب الوطني محمد السلمان مدربا وصالح الذياب مساعد أول وحسن فاضل مساعد ثان.



الجدير ذكره أن عددا من فرق المراحل السنية في نادي كاظمة تعتزم إقامة معسكرات تدريبية خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك استعدادا لمنافسات الموسم الجديد الذي تتطلع فيه إدارة النادي إلى تحقيق إنجازات ترتقي إلى مستوى التطلعات.