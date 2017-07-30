مبارك الخالدي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تدريباته مساء اليوم استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل وذلك بقيادة المدرب الأردني عبدالله بوزمع ومساعديه كريم بوزعبة وخليل الجبالي ومدرب الحراس الكرواتي ميلادنك وبتواجد المستشار محمد عبدالله.

ومن المتوقع أن تشهد الحصة التدريبية مساء اليوم ارتفاعا في عدد اللاعبين المحليين، لاسيما العائدين من إجازات خاصة او من رحلات علاجية، إذ من المتوقع ان يدخل قائد الفريق حسين حاكم الحصة التدريبية بعد قدومه من احدى العيادات في برشلونة وخضوعه لفحص في الركبة، كما سيلتحق بالتدريب المهاجم علي الكندري.

وتستمر التدريبات المحلية بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين حتى موعد المباراة الودية مع السالمية في 10 الشهر المقبل، ليغادر بعدها «الأبيض» إلى معسكره الخارجي والذي لم تتحدد وجهته الرسمية بعد.

وفي شأن متصل، قدم اللاعب المنتقل حديثا الى الكويت محمد البذالي شكره وتقديره الى رئيس مجلس ادارة نادي الصليبخات وكذلك الى جماهير النادي العربي.

وقال البذالي في تصريحات له بعد توقيع عقده مع الابيض: «أشكر رئيس نادي الصليبخات محمد هزاع وكذلك نائب الرئيس شعيب علي وامين السر العام سعد عناد على موافقتهم على انتقالي الى نادي الكويت واتاحتهم الفرصة لي للعب في صفوف الابيض، وأسأل الله التوفيق في فريقي الجديد وأن أكون عند حسن الظن، كما أتوجه بالشكر الى اخواني لاعبي العربي ولجمهور النادي ولكل من عملت معه بالنادي العربي وارجو ان يسامحوني عن أي تقصير».