أحمد السلامي

تنطلق يوم الثلاثاء أولى الحصص التدريبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة المدرب الوطني خالد الزنكي ومساعده نيشا على فترتين صباحية ومسائية وذلك استعدادا لمغادرة البلاد والتوجه إلى المعسكر التدريبي الذي سيقام في تركيا خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبل.

واعتمد الجهازان الإداري والفني الخطة الجديدة المبنية على تهيئة وتجهيز اللاعبين وفق احتياجات العمل للموسم الجديد وذلك من خلال مباشرة التدريبات التي ستتركز على تمارين التقوية ورفع معدل اللياقة البدنية إضافة إلى إمكانية إقامة مباراتين وديتين قبل مغادرة الفريق البلاد.

وكانت إدارة نادي الشباب قد جددت تعاقدها مع المحترفين عيسى باه وغوراتيل إضافة إلى التعاقد مع المحترف الأردني محمد خير ولاتزال المفاوضات قائمة مع محترف رابع لتدعيم خط الهجوم، فيما تم تجديد إعارة عمر بوحمد ومحمد زنيفر إضافة إلى زميلهم عبدالله الباذر الذي سيشارك مع الفريق بعد موافقة إدارة القادسية على إعارته.