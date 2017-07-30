توج فريق بولرز بلقب بطولة الهيئة لكرة السلة المفتوحة للكبار التي نظمتها إدارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة بالنادي العربي.

وتمكن فريق spic jam من إحراز المركز الثاني وحقق المركز الثالث فريق النادي العربي وفاز بلقب أفضل لاعب في البطولة عبدالمحسن مرتضى من فريق بولرز.

وحضر ختام البطولة حامد الهزيم مدير إدارة الرياضة للجميع ونائبه وليد سلطان واحمد الصايغ رئيس قسم الساحات الرياضية وجاسم الصفار رئيس قسم المعاقين بإدارة الرياضة للجميع وسليمان بولند ممثلا للنادي العربي.

وأشاد حامد الهزيم بمستوى المشاركة الطيب الذي حققته البطولة والتي أقيمت بمشاركة ١٦ فريقا.

وأشار إلى اهتمام الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع بتنشيط كل الرياضات والهوايات للشباب الكويتي، مشيرا الى ان الهيئة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع ستنظم خلال فترة الصيف أكثر من ٤٠ بطولة رياضية في كل الألعاب وعدد من الفعاليات التوعوية خلال فترة الصيف في جميع مناطق الكويت واضح ان الهيئة حرصت على تنوع الأنشطة بما يلبي اهتمامات وهوايات كل شرائح المجتمع وثمن دعم مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور ونائبه لشؤون الرياضة د.حمود فليطح لتهيئة سبل ممارسة الرياضة لكل شرائح المجتمع خلال فترة الصيف وفى كل أوقات العام.

وقدم الشكر لكل الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والهيئات الرياضية، التي حرصت على التعاون مع الهيئة لترجمة جميع الأنشطة والفعاليات بما يعود بالنفع على الشباب الكويتي.

وفي ختام البطولة، قام الهزيم بمنح الجوائز للفرق الفائز وتكريم الحكام المشاركين بالبطولة وتقديم درع للنادي العربي ودرع لوزارة الداخلية ودرع لإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة تكريما لجهودهم في إنجاح البطولة.