مبارك الخالدي

شهدت الحصة التدريبية الأولى للفريق الأول بالنادي العربي مساء امس حضورا لافتا من لاعبي الفريق تجاوز عددهم 26 لاعبا وتولى قيادة التدريب المدرب المساعد فاضل مطر ومدرب اللياقة الكرواتي بوجوز، كما تولى تدريب الحراس المدرب الوطني شاكر الشطي وتخلف عن التدريب بأعذار مقبولة ومدونة لدى الجهاز الإداري ٧ لاعبين وهم: حمد العنزي ومحمد راشد وفهد الحشاش وعبدالله الشمالي وعبدالعزيز السليمي وعلي جراغ ومحمود دشتى واحمد دشتى، وستتواصل التدريبات بشكل يومي تنفيذا للمرحلة الأولى من البرنامج الاعدادي للفريق حتى عودة المدرب محمد ابراهيم من اجازته في الخارج ليقوم بالمهمة بشكل رسمي لحين موعد مغادرة الأخضر إلى معسكره المحدد في 6 اكتوبر وذلك في ١٥ المقبل ولمدة اسبوعين.