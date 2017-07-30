اعترف المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الفرنسي زين الدين زيدان ، بأن فريقه بدأ المباراة أمام منافسه التقليدي العنيد برشلونة بشكل سيئ، معربا عن عدم اقتناعه بأداء الفريق في المباراة.

وتغلب برشلونة على الريال 3 / 2 مساء السبت (صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش) في "الكلاسيكو الودي" على استاد "هارد روك" بميامي ضمن منافسات

بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.

وتأتي المباراة قبل أسبوعين فقط من المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كأس السوبر الإسباني حيث يلتقيان في 13 و16 أغسطس المقبل.

وقال زيدان : "لست راضيا عن أداء الفريق في المباراة.. بدأنا اللقاء بشكل سيئ، ونسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة نخوضها حتى وإن كانت مباراة ودية".

وأضاف : "المهم الآن هو الاستعداد بجدية لكأس السوبر الأوروبي حيث نلتقي مانشستر يونايتد في الثامن من أغسطس المقبل، وسنكون على استعداد لهذا

للقاء لحصد اللقب الأول لنا في الموسم الجديد".