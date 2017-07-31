مبارك الخالدي

ينضم احد البرازيليين المتخصصين في قراءة وتحليل المباريات إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي وذلك خلال اليومين المقبلين، وسيكمل البرازيلي عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب محمد ابراهيم ومساعده فاضل مطر ومدرب اللياقة الصربي بوكوز زارادكو ومدرب الحراس شاكر الشطي.

وتأتي فكرة التعاقد مع البرازيلي بناء على توصية الجهاز الفني وبموافقة الجهاز الإداري لتهيئة الأجواء أمام لاعبي الأخضر لخوض منافسات الموسم المقبل، وكانت تدريبات العربي قد انطلقت مساء امس الأول بقياده المدرب المساعد مطر وبحضور 26 لاعبا كان في مقدمتهم القائد علي مقصيد وحسين الموسوي ومحمد فريح وعيسى وليد وطلال نايف وبدر طارق إضافة إلى عدد كبير من لاعبي تحت 19 سنة.

كما تولى المدرب الشطي قيادة الفريق التدريبية الخاصة بالحراس سليمان عبدالغفور وسعود القناعي وعلي جراغ اذ تخلف عن الحضور الحارس حميد القلاف الذي فضل عدم الحضور بدون عذر في مؤشر على انتهاء العلاقة بين اللاعب والفريق في ظل تواجد الثلاثي عبدالغفور والقناعي وجراغ.

ومن المقرر، أن تتواصل تدريبات العربي يوميا على الملعب الفرعي رقم 2 لحين وصول مدرب الفريق محمد ابراهيم المتواجد خارج البلاد للعلاج.