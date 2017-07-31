أحمد السلامي

تواصل الأجهزة الإدارية والفنية لفرق المراحل السنية بنادي برقان استقبالها اللاعبين الجدد الراغبين في الانخراط بصفوف فرقهم التي تواصل تدريباتها اليومية على ملعب مركز شباب الصباحية والذين يتدربون على فترتين والتي تضم فرق 17 و15 و13 حيث يقود فريق تحت 17 سنة المدرب محمد مصطفى، أما فريق تحت 15 سنة فيشرف على تدريبه المدرب الوطني عبدالله بركة، كما يقود المدرب الوطني عبدالسلام الراشد فريق تحت 13 سنة ويعمل على تدريب حراس المرمى المدرب محمد صلاح، أما قطاع المدرسة فيشرف على تدريبه المدربان الوطنيان فالح العجاجي ومحمد عبدالهادي.

وتعمل الإدارة على إقامة معسكر تدريبي خلال فترة التوقف الشتوية لفرق المراحل السنية وذلك ضمن خطة الإدارة إلى تهيئة جميع الظروف المناسبة لتطوير وصقل إمكانيات اللاعبين عبر المعسكر التدريبي الذي سيكون بمنزلة دعم فني خاص في قطاع الناشئين.