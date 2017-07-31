عبدالعزيز جاسم

انطلقت مساء أمس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك تحت قيادة مساعد مدرب الفريق الوطني هاني الصقر والذي سيقود التدريبات في الفترة المقبلة لحين وصول المدرب البرازيلي جانسنيز داسيلفا المقرر قيادته للفريق الاسبوع المقبل.

وقال مدير الكرة في النادي عثمان الفيلكاوي أن هناك عددا من الأمور التي سيعتمدها مجلس الإدارة من بينها تحديد مكان إقامة المعسكر الخارجي الذي سيكون بين مصر وتركيا في أواخر شهر أغسطس المقبل حتى بداية سبتمبر المقبل استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والذي سيشارك فيه الفريق بدوري الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن هناك 3 محترفين من أفريقيا سيدخلون تدريبات الفريق الجماعية وسيخضعون للتجربة قبل التوقيع مع أحدهما في حال اقتناع الجهاز الفني بمستواهم كما أن هناك عددا من المحترفين الاجانب الذين سينضمون لتدريبات الفترة على فترات قبل المغادرة للمعسكر الخارجي من أجل زيادة الانسجام بين اللاعبين.