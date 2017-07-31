يحيى حميدان

أكد نائب رئيس اللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد كرة السلة الشيخ علي الخليفة انه تلقى وعودا من عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة في وزارة التربية فيصل مقصيد بتوفير صالات جديدة تابعة لوزارة التربية من أجل اقامة منافسات المراحل السنية في اللعبة بدلا من صالتي ثانوية حمد الرجيب وثانوية جابر الأحمد اللتين تحتاجان إلى الصيانة.

وكان الخليفة قد اجتمع مع مقصيد بحضور الموجه الاولى في وزارة التربية وليد عايش وعضو اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة سالم المرطة بعد أن اصدر مدير الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور تعليماته إثر اجتماعه مع مسؤولي اتحاد السلة الاسبوع الماضي، من أجل سرعة توفير صالات جديدة تابعة لوزارة التربية لاقامة بطولات المراحل السنية لكرة السلة.

واشار الخليفة إلى انه سيقوم بجولة برفقة عايش اليوم لعدد من الصالات الجديدة المجهزة بشكل كامل من أجل اعتماد عدد منها لاقامة منافسات اللعبة، موجها جزيل شكره إلى المسؤولين في وزارة التربية على سرعة الاستجابة لتعليمات المنصور من أجل حل مشكلة الصالات التي عانى منها الاتحاد خصوصا في ظل عدم جاهزية صالتي «حمد الرجيب» و«جابر الأحمد» في الموسم الماضي.