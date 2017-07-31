أحمد السلامي

أعلن نائب رئيس جهاز الكرة بنادي برقان عن وصول المحترف الأفريقي ديغالو غدا قادما من بلاده بعد إتمام إجراءات التعاقد معه من قبل مجلس الإدارة لتدعيم خطوط الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات لمنافسات الموسم الجديد.

وقال: ديغالو يشغل مركز الوسط المتأخر وسبق له أن احترف في صفوف أندية مولديه وهران ووفاق سطيف الجزائريين إضافة إلى خوضه تجربه احترافية في صفوف نادي الوحدة السعودي قبل أن يحط رحاله أخيرا في نادي برقان.

كما سيصل إلى البلاد اليوم المهاجم الغيني نابي سوما والذي سيلتحق مباشرة مع الفريق في تدريباته بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس على أن يصل البرازيلي هيلدر في الرابع من الشهر الجاري ليكتمل بذلك عقد المحترفين الذين سيعملون على تدعيم خطوط الفريق والسير بشكل منتظم مع خطة المدرب التي تنقسم إلى قسمين الأول بدأ فعليا عبر الإعداد اليومي في التدريبات التي تقام على ملعب نادي الشباب القديم فيما ستنطلق المرحلة الثانية مع مرحلة الاعداد في المعسكر التدريبي الذي سيقام في سلوفينيا خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 6 سبتمبر.

وأضاف: يصل إلى البلاد التونسي رضوان الفالحي يوم الثلاثاء والذي سيعمل مساعدا لمدرب الفريق الأول، كما لا نزال نسير بخطى ثابتة في مفاوضاتنا مع اللاعبين المحليين الذين سيتم تدعيم خطوط الفريق بخدماتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشاد العسكر بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس إدارة نادي برقان برئاسة هملان الهملان وبقية زملائه الأعضاء يعملون بكل ما أوتوا من جهد وطاقة في سبيل تذليل كل العقبات أمام قطاع الكرة وذلك من خلال عملهم الدؤوب الذي بدأنا بحصد ثماره فعليا عبر توفير المواقع المناسبة للتدريب والتعاقد مع المحترفين ذوي الكفاءة العالية واستعارة خدمات اللاعبين المحليين الذين يتوقع لهم أن ينجحوا في خدمة الفريق ناهيك عن المعسكر التدريبي الذي سيتم من خلاله تجهيز وتأهيل اللاعبين للموسم الجديد.