مبارك الخالدي

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء قصورا بعدم جاهزية ارضية ستاد مبارك العيار الأمر الذي تسبب في تأخر انطلاق التدريبات، ويعمل الجهاز الإداري بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي للخروج من هذا المأزق وانطلاق تدريبات الفريق، وكانت الهيئة العامة للرياضة بصفتها المسؤول عن إعداد وصيانه أرضيات الملاعب قد حددت 20 أغسطس المقبل للانتهاء من ارضية «العيار» الأمر الذي وضع الجهاز الفني في حرج أمام ضغط تدريبات الفرق الأخرى على الملعب الفرعي.

وحدد مدرب الفريق الصربي بوريس بونياك الأسبوع المقبل موعدا لوصوله بعد تسلمه تأشيرة جديدة صحيحة البيانات بدلا من الأولى والتي كانت سببا في تأخر وصوله بداعي خطأ مطبعي.