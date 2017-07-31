يعقوب العوضي

تنطلق مساء غد الثلاثاء تدريبات الفريق الأول لكرة اليد بنادي السالمية استعدادا لمنافسات الموسم المقبل ببطولتيه الدوري العام وكأس الاتحاد، ويقود الجهاز الفني المدرب الوطني خالد الملا والذي نجح في صنع فريق قوي قادر على مقارعة الكبار في فترة قصيرة بمعية جهاز اداري يرأسه مدير اللعبة عبدالله الذياب.

وفي الاطار ذاته، وافقت إدارة النادي على إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق في سبتمبر المقبل يمتد لأسبوعين يخوض خلالها الفريق عدة مباريات ودية.

وكانت عدة دول أوروبية وعربية قد طرحت على طاولة المفاوضات لتكون محل الإقامة الا ان السالمية قد استبعد جميع الدول فيما عدا العربية منها وسيعقد الجهازان الإداري والفني اجتماعا عاديا لسرد خارطة طريق اعداد الفريق، كما سيتم ضم عدد من اللاعبين الشباب للفريق الأول في حال اثبات جدارتهم خلال التدريبات والمعسكر الخارجي.

وكان السالمية قد جدد عقد كل من مبارك دحل ومهدي القلاف بغرض تعزيز صفوف الخط الخلفي والإبقاء على استقراره بعد أداء قوي في الموسم الماضي، اذ امتاز دحل في الدفاع وتحويل الكرات المرتدة لفريقه، بينما امتاز القلاف كعادته في فرض إيقاع الفريق كصانع العاب ذي خبرة كبيرة ميدانيا.