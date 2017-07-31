أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن استعداد أحد عشر لاعبا للسفر إلى مدينة مدريد في المملكة الإسبانية لتلقي التدريب في أكاديمية VIVA ريال مدريد في مدينة Valdebebas الرياضية، وذلك ضمن الاتفاقية والرعاية بين شركة الاتصالات الكويتية VIVA ونادي ريال مدريد الإسباني في الفترة من 30 يوليو حتى 8 أغسطس 2017.

وبهذه المناسبة، قال عبدالرزاق بدر العيسى، مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA: «نحن سعداء بدعم هؤلاء الرياضيين الشباب الذين تتراوح أعمارهم

بين 13 سنة وحتى 16 سنة، الذين أظهروا إمكانات كبيرة وحرصوا على التعلم والارتقاء في ممارستهم رياضة كرة القدم.»

وأضاف: «برنامج أكاديمية VIVA ريال مدريد لكرة القدم هو إحدى مبادرات العديدة لبرنامجنا للمسؤولية الاجتماعية التي نسعى من خلالها إلى دعم الشباب الكويتي في المجال الرياضي وصقل مواهبهم ومنحهم الفرصة للتعلم والتواصل مع مدربين دوليين، لكسب الخبرة الضرورية التي تأهلهم لبلوغ أهدافهم وطموحاتهم».

وقد تم اختيار الفائزين الـ11 من بين أكثر من 400 لاعب شاركوا في الاختبارات التأهيلية لأكاديمية VIVA ريال مدريد التي أقيمت في شهر مارس الماضي في الكويت.

وسيحظى جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار بفرصة السفر إلى مدينة مدريد والمشاركة بمعسكر تدريبي يقام على مدار أسبوع كامل يتولى الإشراف عليه أفضل المدربين في أكاديمية VIVA ريال مدريد.

وسيرافق اللاعبين في رحلتهم مدربون ومشرفون إلى جانب مسؤولين في VIVA حرصا على سلامة اللاعبين وحسن رعايتهم خلال سفرهم.

وقد تولى اختيار الفائزين لجنة تحكيم ضمت مدربين من أكاديمية ريال مدريد. وتم تقييم اللاعبين بناء على قدراتهم ومهاراتهم في لعب كرة القدم فضلا عن مستوى لياقتهم البدنية ومدى انضباطهم وسلوكهم العام داخل الملعب وخارجه، إضافة إلى مهارات التواصل بين اللاعبين.

وسيركز برنامج التدريب على جوانب فنية عديدة مثل المراوغة، وتمرير الكرة، والالتفاف، والتسديد. فضلا عن صقل مهارات اللاعبين الشباب في نواح أخرى مثل فهم التحركات التكتيكية إلى جانب تنمية قدراتهم العقلية والجسدية والاجتماعية.

ويمكن متابعة يوميات اللاعبين خلال فترة المعسكر على حساب VIVA على موقع سناب شات VIVAtelecom وإنستغرام VIVAtelecom.