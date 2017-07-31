أقيم مساء اول من امس في مقر اتحاد الكرة دورة إداريي الأندية «المستوى D» والتي ستستمر لمدة 6 أيام ولفترة واحدة من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء وهذه الخطوة تأتي من أجل تنفيذ وتطبيق برنامج تأهيل إداريي كرة القدم (رخصة المدير الرياضي) المعتمد من قبل الهيئة العامة للرياضة والاتحاد.

وحضر افتتاح الدورة الأمين العام للجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد د.محمد خليل وأ.د.عبدالله الغصاب وأ.د.بادي الدوسري ممثلين عن شركة التميز الرياضي للابتكارات الرياضية، وكذلك المحاضران رئيس قسم الإدارة الرياضية في الجامعة الأميركية في الإمارات أ.د.كيفن هيسي والمصري د. أشرف سمير المختص في الإدارة الرياضية، بالإضافة إلى إداريي الأندية.

ورحب الأمين العام بالحضور وشكر حرصهم على المشاركة في الدورة والتي ستكون بداية الانطلاقة الحقيقية لعالم الاحتراف الإداري شأنها شأن المدرب واللاعبين، حيث لن يتم قبول أو اعتماد إي إداري لم يتحصل على الشهادة، مشيرا إلى ان هناك تدرجا في الدورات كما هو معمول في دورات المدربين، مشيرا إلى أن هناك سقفا أدنى سيكون لرواتب الإداريين بالاتفاق مع الهيئة العامة للرياضة.

وشكر الأمين العام الهيئة العامة للرياضة متمثلة في مديرها الشيخ أحمد المنصور ونائب مدير الهيئة العامة لشؤون الرياضة د.حمود فليطح على دعمهما لمشروع رخصة المدير الرياضي التي ستساهم بشكل كبير بتطوير العمل الإداري مستقبلا.

من جهته، قال هيسي ان جميع اتحادات كرة القدم حول العالم يقومون بتطوير الأشخاص العاملين في الاتحاد، ولا يقتصر الأمر على اللاعبين في الميدان، بل على الإداريين الذين يقومون بإدارة اللعبة، مشيرا إلى أن الإداري بمنزلة الحارس الأمين للموارد ويقوم بتطوير من حوله.

ووجه كيفن حديثه للحضور بالقول ان عليهم ان يمتلكوا عقلية متفتحة، والتفكير بالأمور الحديثة، والتواصل فيما بينهم والتعلم من بعضهم البعض والاستفادة من المحاضرين، لافتا إلى ان هناك الكثير من الطرق للتعلم، حيث ان كرة القدم والرياضة بشكل عام تتغير بنمط سريع طوال الوقت، لذلك فعلى من يرغب في البقاء في المقدمة ان يبذل جهدا للتعلم وتطوير إمكاناته الاحترافية.