مبارك الخالدي

أكد رئيس مجلس إدارة النادي العربي ورئيس جهاز الكرة جمال الكاظمي أن مفاوضات الإدارة العرباوية مع المحترف العراقي اللاعب علي حصني لا تزال مستمرة، مشيرا إلى وصول اللاعب قريبا إلى الكويت، جاء ذلك عبر تصريح لعضو الجمعية العمومية علي جمال الكاظمي الذي أورد عبر حسابه الشخصي بالقول: «نقلا عن رئيس النادي جمال الكاظمي المفاوضات مع محبوب الجماهير الخلوق علي حصني لا تزال جارية وتسير بالاتجاه الصحيح، وأضاف: وكل ما تم تداوله مؤخرا عن اللاعب غير صحيح»، مشيرا إلى أن رئيس النادي سيجتمع مع اللاعب في الكويت قريبا لوضع النقاط على الحروف.

الجدير ذكره ان إدارة النادي تقع تحت طائلة عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن عدم قيد وتسجيل لاعبين محترفين ولفترتي انتقال اثر شكوى عدد من اللاعبين المحترفين بادعاء عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، ما وضع إدارة النادي في حرج أمام خطط الجهازين الإداري والفني الخاصة بإعداد وتجهيز الفريق لخوض منافسات الموسم المقبل الأمر الذي اجبر الإدارة على فتح قنوات التجديد مع محترفي الأخضر الموسم الماضي وفي مقدمتهم العاجي ابراهيما كيتا الذي تم التجديد معه بالفعل نهاية الموسم المنقضي والعراقي حصني.