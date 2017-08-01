أحمد السلامي

تنطلق في السابعة مساء اليوم أولى الحصص التدريبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة على ستاد الصداقة والسلام بقيادة المدرب البرتغالي توني أوليفيرا وبحضور اللاعبين المتواجدين في البلاد، وذلك تنفيذا للبرنامج التدريبي الذي تم الاتفاق عليه والذي يهدف إلى تطوير مستوى أداء الفريق والوصول به إلى منصات التتويج.

وستكون بداية التدريبات لقاء للتعارف ما بين الجهازين الإداري والفني مع اللاعبين على أن يدخلوا بعدها في حصة تدريبية خفيفة تهدف إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق الذي يحتاج إلى الكثير من العمل والجهد لتأهيل وتجهيز اللاعبين بعد فترة التوقف التي تمكن اللاعبين من خلالها التقاط أنفاسهم بعد موسم طويل ومضغوط في المباريات.

وتستمر التدريبات بصورة يومية على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة حتى منتصف الشهر الجاري موعد مغادرة الفريق إلى المعسكر التركي الذي يستمر لمدة أسبوعين متواصلين يخوض من خلالها الفريق 4 مباريات تجريبية جار تنسيقها من قبل إدارة النادي التي تسعى إلى تلبية كافة احتياجات الجهاز الفني لإنجاح الموسم والخروج بأفضل صورة ممكنة.

ويغيب عن تدريبات كاظمة في أيامه الثلاثة الأولى مساعد المدرب عبدالحميد العسعوسي المتواجد خارج البلاد في إجازة خاصة على أن يتواجد في الرابع من الشهر الجاري ليباشر مهام عمله المناطة به حيث حاز ثقة مجلس الإدارة الذي اختاره لهذه المهمة.

وسيقام في اليوم التالي اجتماع تنسيقي بين الجهازين الإداري والفني لوضع النقاط على الحروف والاتفاق على الخطوط العريضة والأهداف المرجو تحقيقها خلال منافسات الموسم الجديد والتي تكمن في المنافسة على البطولات بهدف حصد الألقاب ومناقشة الخطة الفنية للموسم الجديد بكافة تفاصيلها الدقيقة مع الجهاز الإداري برئاسة منصور التنيب.

وكان مجلس إدارة نادي كاظمة قد وافق على منح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي توني أوليفيرا مهمة دراسة السير الذاتية الخاصة في المحترفين الأجانب واختيار من يراه مناسبا لتدعيم خطوط الفريق الأول لكرة القدم بخدماته وذلك بناء على ما يعتقد أنه بحاجه له، حيث يعكف حاليا على مراسلة عدد من المحترفين الأجانب الذين سيتم الدخول معهم في مفاوضات جادة بعد الحصول على الموافقات الرسمية التي تضمن له تحقيق أهدافه المنشودة.