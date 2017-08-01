مبارك الخالدي

قرر الجهازين الإداريين والفني للفريق الأول لكره القدم بنادي الكويت نقل مقر إقامة معسكر الفريق الأبيض المقرر في تركيا من مدينه إسطنبول إلى أزميت، وجاء اختيار المقر الجديد نظرا لتوافر الخدمات المقدمة لبعثه الفريق ما يهيئ الأجواء لتحقيق النجاح المنشود والغاية من إقامة المعسكر.

وشهدت تدريبات الأبيض مساء امس الأول دخول الحارس مصعب الكندري بعد عودته من إجازة خاصه، حيث تدرب بشكل منفرد تحت إشراف المدرب الكرواتي ميلادنك كما شهدت الحصة التدريبية التي أجراها الفريق بإشراف الأردني عبدالله بوزمع دخول اللاعب فهد العنزي التدريب الجماعي بعد أن انهى المرحلة الأولى من التدريبات الانفرادية وذلك بناء على طلب الجهاز الفني.

وأبدى العنزي مرونة كبيرة عكست استعداده البدني لخوض منافسات الموسم المقبل كما شارك في التدريبات القائد حسين حاكم بعد عودته من رحله الكشف الطبي في إحدى العيادات بإسبانيا، حيث قام حاكم بتزويد الجهاز الطبي للفريق بقياده د.عذبي الشمري بالتقارير الخاصة بنتائج الفحوصات التي أجراها اللاعب في إسبانيا.

الجدير بالذكر أن تدريبات الأبيض ستتواصل بشكل يومي مطلع الشهر الجاري قبل أن يخوض الفريق مباراة وديه أمام السالمية ١٠ الجاري على أن يغادر بعدها إلى معسكره التركي.