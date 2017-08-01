عبدالعزيز جاسم

شهد أول تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك دخول 6 محترفين من فرنسا وقبرص ومالي إسبانيا بالإضافة لتواجد عدد من اللاعبين المحليين من أندية أخرى، حيث قاد التدريبات مساعد المدرب هاني الصقر والذي حضره 23 لاعبا، ويقود الصقر التدريبات حتى موعد وصول المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا المقرر له مع بداية الاسبوع المقبل.



وقال الصقر: إن الجهازين الإداري والفني قد اجتمعا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات وطالباهم بالالتزام خلال فترة الإعداد التي تعتبر مهمة جدا لكل الفرق وتعكس حال الفريق في بداية الموسم، مشيرا إلى أن الجهاز الفني سيقوم بتجربة عدد من المحترفين من خلال المباريات الودية سواء في الكويت أو في المعسكر الخارجي ولا يعني تواجدهم في التدريبات أن الإدارة قد اتفقت معهم، لافتا إلى أن هناك أكثر من لاعب محلي سينضم للفريق لكن بعد الاتفاق على كل الشروط ومن بينهم لاعبون يتواجدون حاليا في التدريبات.



وأشار الصقر إلى ان طموح النصر يتمثل في العودة لدوري الأضواء مرة أخرى ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجميع وكذلك اختيار لاعبين يخدمون خطة وطريقة لعب المدرب.