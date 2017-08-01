عبدالعزيز جاسم

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم في القادسية مرحلة الإعداد الأولى في الـ 7 من مساء اليوم موعد انطلاق التدريب الأول تحت قيادة المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش على ان تكون المرحلة الثانية 15 الشهر الجاري في تركيا وتستمر لمدة اسبوعين قبل العودة للكويت ومواجهة الأبيض في كأس السوبر 6 سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب داليبور بعد الأسبوع الأول من التدريبات بتقليص قائمة اللاعبين حتى يصل للعدد المطلوب قبل المغادرة إلى المعسكر بعدة أيام من اجل عمل الحجوزات وترتيب باقي الأمور خصوصا المتمثلة في إجازات اللاعبين.