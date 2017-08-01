عبدالعزيز جاسم

تمكن نادي النصر من تجديد إعارة مدافع الكويت مساعد طراد وانضمامه إلى صفوف العنابي للموسم الثاني على التوالي، وسينتظم في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني.



ويعتبر طراد من أبرز مدافعي الموسم الماضي، لكن تعاقد الأبيض مع مدافع الصليبخات والعربي في الموسم السابق محمد البذالي ساهم في تجديد الإعارة.

ونشط العنابي في سوق الانتقالات المحلية هذا الموسم، حيث ضم أحمد حواس من الصليبخات ومدافع الأبيض الشاب عبدالله الياقوت، كما أنه لاتزال محاولاته قائمة من أجل تجديد إعارة مدافع القادسية محمد خالد.