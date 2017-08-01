استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور، سفير أوكرانيا لدى الكويت د.فولوديمير تولكاش.

وتناول اللقاء استعراض البرامج الرياضية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها ومناقشة كل الأمور المتعلقة باتفاقية التعاون الرياضي المزمع توقيعها بين البلدين خلال الفترة المقبلة والتنسيق في كل القضايا الرياضية.

وأكد المنصور حرص الهيئة على مد جسور التعاون وفتح قنوات الاتصال الرياضي بين الكويت وأوكرانيا من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الأوكرانية في مجال الرياضة.



وحضر اللقاء تراس بوساك السكرتير الثاني بالسفارة الأوكرانية وعائشة محي الدين من العلاقات الدولية بالهيئة وغيداء البصيري من مكتب المدير العام.