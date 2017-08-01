قام اتحاد الكرة بتسليم مسؤولي الأندية مستحقاتها عن النقل التلفزيوني للموسم الماضي 2016/2017 بحضور عضو مجلس الإدارة جواد مقصيد والأمين العام للاتحاد د. محمد خليل، وذلك من خلال استقبال مسؤولي الأندية في مقر الاتحاد وتوزيع المبالغ المالية عليهم وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك الأمر.



ولاقت مبادرة اتحاد الكرة ردود أفعال إيجابية من قبل مسؤولي الأندية المختلفة الذين أشادوا بسرعة إنجاز الأمر من قبل اللجنة المؤقتة، وذلك في الفترة الزمنية التي تشهد فترة الإعداد لكل الأندية والفرق.

دهام يشيد بعمل اللجنة

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء دهام الشمري بما تقدمه اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة من دعم مميز للأندية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن مبادرة تسليم الأندية لمستحقات النقل التلفزيوني قبل انطلاقة الموسم تمثل مصدر دخل مميز للأندية لدعم أنشطتها بوجه عام وفرق كرة القدم على وجه الخصوص.

وأشار الشمري إلى أن الأندية تتطلع إلى مستويات افضل في الموسم المقبل في مختلف المسابقات سواء دوري VIVA ودوري الدرجة الأولى أو الكؤوس.

الشريدة: أتمنى توفير مصادر دخل جديدة

من جانبه، تمنى أمين السر العام ورئيس جهاز الكرة بنادي النصر خالد الشريدة استمرار اتحاد الكرة على خطى توفير مصادر جديدة وغير مباشرة لدعم الأندية، مشيرا إلى أن عوائد النقل التلفزيوني جاءت مجزية لمختلف الأندية وتمثل مصدرا جديدا ومهما للارتقاء بالمستوى العام لكرة القدم وبقية الألعاب.



وطالب الشريدة من اتحاد الكرة بأن يعمل على زيادة تلك العوائد في المواسم المقبلة وذلك من خلال استحداث المزيد من الخطوات التسويقية لمسابقات الاتحاد، ما يعود إيجابا بالطبع على جميع الأندية وينعكس بالشكل المطلوب على المستوى العام للعبة.

الدلماني: «المؤقتة» لم تقصر

من جهته، أثنى عضو مجلس إدارة نادي الساحل أحمد الدلماني على دعم اللجنة المؤقتة للأندية منذ تسلم مسؤوليها، مشيدا بمبادرة اللجنة بتسليم الأندية لعوائد النقل التلفزيوني عن الموسم الماضي خلال الفترة الحالية وأثناء قيام الأندية باستعداداتها لانطلاقة الموسم الكروي.

وأشار الدلماني الى انها ربما تكون المرة الأولى التي يتم تسليم الأندية لتلك المستحقات بهذا الشكل المميز، مؤكدا ان مثل هذه العوائد تمثل مصادر دخل إضافية مميزة لدعم أنشطة كرة القدم في مختلف مراحلها.

الفيلكاوي: نريد نقل دوري الدرجة الأولى

بدوره، ثمن مدير الكرة بنادي اليرموك عثمان الفيلكاوي إسراع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بصرف عوائد النقل التلفزيوني للأندية، مؤكدا ان تلك الخطوة تعكس العمل الاحترافي للجنة من خلال أداء الحقوق للأندية بشكل سريع، ما يسهم في دعم نشاط كرة القدم بالشكل المطلوب خلال فترة الإعداد الصيفية.

وطالب الفيلكاوي المؤقتة بالعمل على تلبية حقوق الاندية المتنافسة بدوري الدرجة الأولى من خلال استمرار النقل التلفزيوني لإلقاء الضوء على منافسات تلك البطولة التي لا تقل قوة عن دور VIVA.



وعقب الفيلكاوي على ما يثار حول بيع الاتحاد للكرات للأندية، مشيرا إلى أن خطوة الاتحاد من خلال دعم أسعار الكرات تستحق الإشادة خاصة في ظل ارتفاع أسعار تلك الكرات وضرورة استعمالها من قبل الأندية، خاصة أنها العلامة والفئة المعتمدة من قبل الاتحاد.