أشار نائب رئيس لجنة التسويق باتحاد الكرة عبدالله الجيران الى ان اقدام اللجنة المؤقتة للاتحاد على دعم اسعار الكرات المعتمدة للأندية يأتي ضمن الخطط التسويقية للاتحاد من خلال توفير المستلزمات الرياضية المعتمدة دوليا للأندية وتخفيف ألأعباء المالية عن أنديتنا المحلية في ظل ارتفاع اسعار تلك المستلزمات ومنها الكرات المعتمدة من قبل الاتحادين الدولي والاسيوي لكرة القدم.

واستغرب الجيران ما يثار حول اقدام الاتحاد على دعم اسعار الكرات من خلال إثارة معلومات مغلوطة حول هذا الموضوع، مؤكدا ان تلك الخطوة معمول بها منذ زمن وخلال فترات عمل الاتحادات السابقة وليست مستحدثة من قبل اللجنة المؤقتة.

وتمنى الجيران من الجميع تحري الدقة حول اي من القضايا المثارة لتوفير ألأجواء المناسبة من التركيز للأندية واللاعبين لاسيما الجماهير للاجواء الرياضية المطلوبة.