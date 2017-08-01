ضم بولند والتدريبات تنطلق اليوم

يعقوب العوضي

ضم فريق اليد الأول في اليرموك حارس مرمى السالمية فيصل بولند لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال بولند:«أتمنى ان أكون عند حسن ظن الجميع وأن أكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي».

وأثنى بولند على ادارتي ناديي السالمية واليرموك لتسهيل عملية انتقاله.

وفي سياق متصل، تبدأ تدريبات اليرموك محليا بقيادة المدرب الكرواتي جاكشا والذي قدم الى الفريق في منتصف الموسم الماضي.

ومن المقرر ان يخرج الفريق في معسكر خارجي قريبا.

إلى ذلك، ينتظر عودة «الرباعي»، عبدالعزيز الدوسري، صالح الموسوي، يعقوب اسيري ونصير حسن، الى صفوف الفريق بعد احتراف على سبيل الإعارة لموسمين.

من جهة أخرى، يستمر نصير حسن القوة الضاربة في الفريق بالخضوع للعلاج الطبيعي التأهيلي لضمان عدم تكرار اصابته والتأكد من الشفاء التام.

جدير بالذكر، ان اليرموك قد سمح لـ«الرباعي» بالانتقال على سبيل الإعارة لعدة اندية، منها القرين، الكويت والعربي لإعطائهم خبرات التجربة الاحترافية، إضافة الى اتاحة الفرصة للاعبي المراحل السنية للصعود الى الفريق الأول.