مبارك الخالدي

تقدم مجلس ادارة نادي الصليبخات رسميا بطلب الى ادارة النادي العربي لاستعارة حارس المرمى الواعد احمد دشتي للاستفادة من خدماته في الموسم الجديد.

ومن المتوقع ان توافق ادارة «الأخضر» على الطلب لمنح اللاعب فرصة المشاركة واكتساب الخبرة في ظل وفرة الحراس المميزين بالنادي العربي.

وفي شأن متصل، تتواصل تدريبات المرحلة الاولى من البرنامج الاعدادي للصليبخات بقيادة المدرب الوطني احمد عبدالكريم ومساعده محمد فرحان استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل على ان تنطلق المرحلة الثانية في القاهرة منتصف الشهر الجداري، اذ من المقرر ان يخوض الفريق عدد من المباريات التجريبية هناك.