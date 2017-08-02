أحمد السلامي

وصل إلى البلاد المهاجم الغاني سوما نابي المحترف الثاني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان لتدعيم خطوط فريقه بخدماته خلال منافسات الموسم الجديد، كما وصل مساعد المدرب التونسي رضوان الفالحي وذلك بعد انتهاء الاجراءات الرسمية التي أتاحت له الدخول لمباشرة مهام عمله مع فريقه الجديد.

من جهته، أكد نائب رئيس جهاز الكرة محمد العسكر أن الإدارة باشرت مهمتها في اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لنابي والتي اجتازها بجدارة وهو مهاجم يمتاز بالبنية الجسمانية القوية وقدرته على التهديف وسبق له أن احترف في الدوري السعودي وتحديدا مع أندية هجر والفيصلي والنهضة.

وأضاف: ارتأى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس أن يتم تدعيم خط الهجوم بخدماته باعتباره مهاجما متمكنا وقادرا على تفعيل دوره الهجومي وتحقيق الأهداف المطلوبة منه ضمن خطة المدرب.

وأشار إلى أنه بوصول الفالحي بات الجهاز الفني قادرا على تفعيل دوره كاملا للعمل على تطبيق خطته الفنية التي تهدف إلى تطوير إمكانيات اللاعبين وتطوير مستوياتهم الفنية لتحقيق ما يتطلع له مجلس الإدارة في جعل الفريق قادرا على المنافسة.