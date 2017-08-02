أعلن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية دعمه لمرشح الكويت سطام السهلي لرئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في بيان أصدره.

وجاء في البيان: «إلى اللجان الأولمبية الوطنية الأعضاء، بالإشارة إلى خطاب الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بتاريخ 27/7/2017 بشأن دعم ترشيح الزميل سطام السهلي لرئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية (الكونغرس الآسيوي) الذي سيعقد في اسلام اباد خلال الفترة من 5-8 اكتوبر 2017، نأمل منكم بذل جهودكم المعهودة وحث الهيئة المشرفة على الصحافة الرياضية ببلدكم الموقر على دعم المرشح العربي الوحيد لرئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وكذلك دعم باقي المرشحين العرب لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وهذا ما تعودنا منكم لدعم المرشحين العرب في كافة المحافل القارية والدولية».

من جهته، ثمن الزميل السهلي ذلك الدعم من قبل اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربي وهو ليس بمستغرب حيث سبق وما زالت تدعم جميع المرشحين العرب، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع وأن يخدم القارة الآسيوية مع باقي زملائه.