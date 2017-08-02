يعقوب العوضي

توج بطل الملاكمة الكويتي ولاعب نادي ناين سيكرت الاحترافي فهد الشمري بذهبية البطولة الايطالية الاحترافية الخاصة والتي اختتمت في منطقة فلورنسا في وسط ايطاليا وشارك فيها لاعبين محترفين من التشيك، سلوفاكيا، هنغاريا، ايطاليا، اسبانيا، اذربيجان، روسيا، هولندا، فرنسا والكويت.

ويعتبر الشمري اللاعب العربي الخليجي الوحيد في البطولة والتي اقيمت برعاية المنظمة الاحترافية للملاكمة (XFC).

وتفوق الشمري على منافسه الايطالي ريكي حامل اللقب اذ اسقطه بالضربة القاضية في الجولة الاولى من عمر المباراة النهائية.

وفي السياق ذاته، ضمن الشمري التأهل الى بطولة الحزام الذهبي الاحترافية في لندن والتي تقام في ديسمبر المقبل.

ومن جانبه وفي اتصال خاص لـ «الأنباء»، قال فهد: جاءت مرحلة الاستعداد خاصة عبر رعاية من نادي ناين سكريت والذي وفر لي جميع المتطلبات.

وأضاف: لقد قدم المدرب الخاص حسن حسني كل ما يمكن تقديمه لي من النواحي الفنية والتكتيكية ليرتقي بمستواي الفني العام الى الأفضل ورغم عدم تمكنه من القدوم الى ايطاليا الا انني تمكنت من تحقيق لقب البطولة.

وطالب فهد الجهات المعنية بالالتفات الى الشباب الكويتي وتقديم الدعم بمختلف صوره وعدم وقوفهم مكتوفي الأيدي في ظل تراجع الرياضة الكويتي وانحسارها على المستوى المحلي، وشكر جميع من سانده في مشواره لتحقيق اللقب الاحترافي العالمي.