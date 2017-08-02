مبارك الخالدي

عقد رئيس مجلس ادارة النادي العربي ورئيس جهاز الكرة جمال الكاظمي مساء امس اجتماعا تشاوريا مع اعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتم خلال الاجتماع حسم عدد من الملفات العالقة بما يهيئ الظروف امام «الأخضر» لخوض منافسات الموسم المقبل.

وأحاط الكاظمي اعضاء الجهازين بموعد وصول مدرب الفريق محمد ابراهيم الى البلاد وتفاصيل الاجتماع الذي جمعهما في لندن، كما تطرق الاجتماع الى المشاكل التي تواجه الفريق بشأن التعاقدات مع لاعبين محترفين، لافتا الى ان الادارة لن تألو جهدا في حل هذه العقبة بالطرق القانونية.

كما تمت مناقشة العقبات التي تواجه بعض من اللاعبين المحليين ومدى امكانية حلها بما يخدم الفريق.

وأوضح الكاظمي ان اليومين المقبلين سيشهدان المصادقة على تعيين بقية اعضاء الجهازين الفني والإداري ومنهم مدرب الحراس شاكر الشطي والمنسق الاعلامي مشعل العبكل.

الجدير بالذكر ان هذا الاجتماع هو الأول للفريق بحضور كامل أعضائه اثر عودة الكاظمي من اجازته الخاصة مساء اول من امس.