مبارك الخالدي
يدشن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء تدريباته الليلة بقياده المدرب المساعد نواف جابر استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.
ومن المقرر ان تقام الحصة التدريبية في تمام الساعة الثامنة مساء على الملعب الفرعي لستاد مبارك العيار نظرا لانشغال الملعب الرئيسي بأعمال الصيانة.
وفي شأن متصل اجرى المدرب الصربي بوريس بونياك اتصالا مع اعضاء الجهازين الفني والإداري منح من خلاله الضوء الأخضر لانطلاق التدريبات لحين وصوله الى البلاد فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأشيرته.
الجدير بالذكر ان الجهاز الإداري للفريق باشر اتصالاته مطلع الأسبوع الجاري مع اللاعبين المحترفين المتواجدين خارج البلاد لإحاطتهم علما بموعد انطلاق التدريبات.