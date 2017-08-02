عبدالعزيز جاسم

اكتمـلـت صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي السالمية بعد انضمام جميع محترفيه للتدريبات، حيث تواجد الكاميروني روجي توندوبا والسوري أحمد ديب والاردني عدي الصيفي، وكان قد سبقهم بـ ٣ أيام المغربي زهير أوشن، كما انتظم في التدريبات نجم الفريق نايف زويد، الأمر الذي سيمنح للمدرب عبدالعزيز حمادة أريحية كبيرة في الدخول بتدريبات اللياقة البدنية مبكرا وقبل المغادرة لمعسكر القاهرة ٢٠ الشهر الجاري.

والتحق كذلك بالتدريبات الحارس نواف المنصور عقب انتهاء اعارته مع الساحل الذي لعب له الموسم الماضي وقدم معه مستوى مميزا.