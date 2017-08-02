الصلال إلى القرين

يعقوب العوضي

انطلقت تدريبات الفريق الاول لكرة اليد في النصر مساء أمس على صالة النادي بقيادة المدرب الوطني مناور دهش حيث ركز على رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل، بالاضافة الى تدريبات الاطالة.

وعقد الجهاز الفني والاداري للعنابي اجتماعا عاديا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح خطة الاعداد والوقوف على اهم المحطات.

ومن المقرر، ان يغادر العنابي الى معسكره الخارجي منتصف سبتمبر المقبل تمهيدا للمشاركة في المنافسات المحلية ممثلة في الدوري والكأس.

وفي سياق متصل، وصلت مفاوضات القرين مع النصر حول ضم لاعب الفريق الاول لدى العنابي احمد الصلال الى خاتمة سعيدة اذ سينضم الصلال الى صفوف القرين في غضون الايام القليلة المقبلة ريثما يتم الانتهاء من اجراءات التعاقد واتمام الصفقة.

دهش: نتطلع لموسم افضل

وفي الاطار نفسه، أكد مناور دهش أن فريقه قادر على تقديم مستوى يرضي الطموح خاصة في ظل وجود اعداد سليم وتابع ينقصنا اللاعب السوبر وعلينا التعامل مع مبارياتنا بحذر وان نستفيد من قدرات لاعبي المراحل السنية وصقلها للوصول بها الى افضل المراحل لخدمة الفريق في نهاية المطاف.

وتابع: لم نستقطب أي لاعبين الى الآن ولكن نسعى لجلب بعض اللاعبين لتدعيم الخط الخلفي وتغطية بعض مواضع النقص في الفريق.

وقال: نتطلع لتدعيم صفوفنا بلاعبين يمتلكون الصفات الفنية العالية والمطلوبة للمنافسة ونتطلع لموسم افضل من الموسم الماضي.