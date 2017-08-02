أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن انطلاق المعسكر التدريبي لأكاديمية VIVA ريال مدريد لكرة القدم في مدينة Valdebebas الرياضية في مدريد.

ويتألف البرنامج التدريبي من عدة ورش عمل وأنشطة لتثقيف اللاعبين على أفضل المناورات الكروية والهجمات وسيناريوهات مختلفة في الملعب.

ويركز برنامج التدريب على جوانب فنية عديدة مثل المراوغة، وتمرير الكرة، والالتفاف، والتسديد.

كما يهدف البرنامج إلى صقل مهارات اللاعبين الشباب في نواح أخرى مثل فهم التحركات التكتيكية إلى جانب تنمية قدراتهم العقلية والجسدية والاجتماعية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالرزاق بدر العيسى، مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA: «نحن سعداء بالحماس الذي أبداه اللاعبون منذ بداية الرحلة، حيث كانوا متشوقين لبدء التدريب وإظهار مواهبهم للمدربين منذ وصولهم للتسجيل في أكاديمية VIVA ريال مدريد.

نحن نفخر بدعم هؤلاء الرياضيين الشباب ومساعدتهم على الاقتراب من تحقيق حلمهم».

وأضاف: «نحرص على تنويع النشاطات للاعبين للاستفادة قدر الإمكان من هذا المعسكر التدريبي، وكانت هناك عدة مفاجآت في انتظارهم لمكافأتهم على التزامهم ونشاطهم».

ويرافق اللاعبين خلال معسكرهم التدريبي كل من عبدالعزيز ذياب من قسم العلاقات العامة في VIVA، وعلي العدواني من قسم التسويق في VIVA.