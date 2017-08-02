أعلن مدير مدرسة تعليم هوكي الجليد التابعة لنادي الألعاب الشتوية الكويتي مبارك العماني عن وصول عدد اللاعبين واللاعبات المنتسبين الى مدرسة هوكي الجليد الى «300»، منهم 50 يتدربون ضمن برامج احترافية دولية ايام الاحد والاثنين والثلاثاء في صالة التزلج التابعة لشركة المشروعات السياحية وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وإدارة الرياضة للجميع، بقيادة المدرب الصربي بويان ومساعده النجم عبدالله الزيدان احد اعمدة منتخبنا الوطني لهوكي الجليد.

وقال العماني وهو امين السر المساعد في النادي ان الاقبال الكثيف على تسجيل الأهالي لابنائهم امر مذهل يؤكد انتشار اللعبة بين الصغار بفضل العطاء الكبير الذي قدمه رئيس النادي فهيد العجمي واللاعبين واعضاء مجلس الإدارة على تأسيس لعبة هوكي الجليد في الرياضة الكويتية ليكون لها دور في حصد الألقاب والميداليات والمراكز الاولى في البطولات الاقليمية والعالمية، معتبرا ان ابناء وبنات المدرسة سيكونون نواة ورافد اساسي للعبة هوكي الجليد في المستقبل القريب بسبب هذا الانتشار والاهتمام المتزايد من نادي الألعاب الشتوية ورئيسه شخصيا والهيئة العامة للرياضة، بعد ان جرى تقديم الملابس والزي المكلف ماديا بسكل مجاني وكذلك الرسوم وغيرها، كنوع من التحفيز والاهتمام بالقاعدة لتأسيس منتخبات في المراحل السنية المحتلفة وصولا الى المنتخب الاول للرجال والسيدات.

واوضح العماني ان السن المقبولة في الانتساب الى هذه المدرسة من 4 الى 12 سنة، ويحتاج اللاعب او اللاعبة من اهلهما الى تقديم استمارة مرفقة بفحص طبي يؤكد سلامة المنتسب وان يكون لائقا لهذه اللعبة بالاضافة الى صورتين شخصيتين وصورة جواز السفر والبطاقة المدنية.

وذكر ان العدد الكبير من منتسبي المدرسية سيتم تغطية متطلباته قريبا لكي تشمل كل لاعب ولاعبة ليمارسوا لعبتهم وهوايتهم المفضلة لاسيما انهم بدأوا من الصفر منذ تأسيس المدرسة وباتوا حاليا يكتسبون المهارات وكيفية التزلج والتحكم بالعصا والهجوم والدفاع.